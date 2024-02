A 120 anni dalla morte di Giorgio La Pira stasera, lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 19, nella sala teatro della parrocchia di San Matteo a Trepunti, frazione di Giarre, si terrà un incontro culturale dedicato alla figura del politico e giurista.

“Giorgio La Pira, un politico nuovo. A 120 anni dalla nascita”, organizzato dall’associazione culturale ‘Nuove Idee’ di Giarre, in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di Giarre, accenderà i riflettori sulla testimonianza di vita di un uomo comunemente riconosciuto come il sindaco santo.

Siciliano di nascita, aveva eletto Firenze come sua città e centro dei suoi molteplici impegni di docente universitario, politico e sindaco, di laico impegnato, seppur appartenente a diverse associazioni cattoliche. Relatori dell’incontro saranno Giovanni Barbagallo, presidente del Consiglio comunale di Giarre, don Giuseppe Cicala, parroco della Chiesa di Sciara, frazione di Giarre, e Salvo Mancuso, presidente dell’associazione culturale ‘Nuove Idee’ di Giarre.

“In qualità di presidente del Consiglio comunale di Giarre, è per me un grande onore dare il mio contributo alla conferenza dedicata a una figura di spicco della storia italiana, come Giorgio La Pira – dichiara Giovanni Barbagallo – La Pira, noto per il suo impegno nella politica, nella società e nella fede, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto della nostra nazione, dimostrando come i valori di pace, giustizia sociale e dialogo interreligioso possano realmente influenzare positivamente la vita delle comunità”.

Redazione