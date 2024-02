197 telecamere per la videosorveglianza, la messa in sicurezza di 13 strade interne e un cronoprogramma di ulteriori interventi di riqualificazione che il prossimo 26 febbraio il sindaco Trantino e l’assessore regionale alle attività produttive Tamajo renderanno noti nel corso di un incontro che si svolgerà a Catania nel palazzo della Regione.

La zona industriale di Catania si appresta a ricevere interventi di notevole importanza per restituire la necessaria funzionalità e sicurezza a un distretto produttivo che da solo riesce a sviluppare il 15 % del Prodotto Interno Lordo della Sicilia.

In dettaglio, nei giorni scorsi il Commissario dell’Irsap di Catania Marcello Gualdani, a nome del presidente della Regione, ha comunicato al sindaco Enrico Trantino e all’assessore alla Sicurezza Alessandro Porto l’avvio dell’installazione di 197 telecamere collegate alla Polizia di Stato che sorveglieranno 24 ore su 24 la zona industriale in modo da aumentare la sicurezza dell’area. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un piano regionale per aumentare che riguarda anche altri distretti produttivi della Regione.

“Un altro passo in avanti – dice la nota del Comune – per migliorare la funzionalità del sito produttivo etneo, viene inoltre compiuto con l’avvio dei lavori, attesi da decenni dagli operatori, per il restyling dei principali assi viari dissestati, sulla scorta di un appalto integrato alla progettazione di 8,62 milioni di euro di fondi comunitari del Patto per la Sicilia. Un intervento promosso già nel 2021 dalla giunta dell’ex sindaco Pogliese, attuato dall’assessorato ai lavori pubblici retto da Sergio Parisi, per il rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi e un adeguamento dello spazio pubblico ai nuovi di criteri di sicurezza nelle contrade i cosiddetti Blocchi, Giancata, Passo Martino e Torrazze, in cui è suddivisa la zona industriale”.

L’obiettivo dei lavori è quello di realizzare interventi per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo alcuni tratti stradali delle aree di sviluppo, prevalentemente utilizzate da mezzi pesanti anche a pieno carico, attualmente dissestate e pericolose.

sempre il 26 febbraio alle ore 15,00 nel palazzo della Regione (ex Esa), si svolgerà un vertice operativo con l’assessore Tamajo per stabilire gli ulteriori interventi programmati dal governo della Regione in sinergia al Comune e all’Irsap, anche alla luce dei nuovi insediamenti industriali e produttivi che stanno allargando l’area di attività operative nel sito produttivo etneo.

“Stiamo finalmente entrando nel concreto di interventi che considero essenziali per lo sviluppo della zona industriale – ha detto il sindaco Enrico Trantino-. Stiamo assistendo a una trasformazione virtuosa del più importante sito produttivo della Sicilia e bisogna essere all’altezza delle sfide, per creare nuova occupazione e attrarre sempre nuove occasioni di sviluppo e anche per questo nei mesi scorsi ho deciso di trattenere la delega alla zona industriale. Un obiettivo che stiamo perseguendo insieme alle organizzazioni datoriali e sindacali, perché questo sito produttivo ricostruisca un tessuto di funzionalità adeguato ai crescenti bisogni di efficienza”.

