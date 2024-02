“A seguito delle dimissioni presentate dagli Assessori Giovanni Bandieramonte e Daniela Tomasello, entrano oggi ufficialmente in Giunta comunale Valentina Reitano e Tony Di Mauro”. Lo dichiara il Sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo, nell’ambito degli avvicendamenti degli assessori presenti nella Giunta comunale.

Valentina Reitano subentra al posto di Giovanni Bandieramonte, in quota Fratelli d’Italia, mentre Tony Di Mauro (candidato alle ultime elezioni comunali di maggio 2023, già consigliere eletto con 446 voti) subentra a Daniela Tomasello, in quota lista Fenice.

“Voglio ringraziare pubblicamente gli assessori uscenti per il grande lavoro svolto in questi mesi – conclude Caputo -. Sono certo che continueranno a essere fondamentali per la progettualità che c’è dietro a questa amministrazione. Allo stesso tempo voglio augurare un buon inizio ai due nuovi assessori i quali, accettando la mia proposta, mi hanno dato totale fiducia e disponibilità. Due persone di esperienza amministrativa che riusciranno sicuramente a dare il meglio per la comunità”.

Nella foto: i nuovi assessori Valentina Reitano e Tony Di Mauro che subentrano agli uscenti Daniela Tomasello e Giovanni Bandieramonte

Redazione