“Basta alla violenza bruta della Polizia di Stato Italiana!”, è l’incipit della petizione indetta da una cittadina italiana, Chiara Astaldi, sulla piattaforma Change.org, in merito alla carica a colpi di manganello della polizia nei confronti degli studenti di Pisa che manifestavano in modo pacifico sulla pace in Palestina. Circa 40 mila persone hanno firmato fino a questo momento.

Questo il testo della petizione: “Venerdi 23 febbraio 2024 a Pisa abbiamo assistito a un attacco brutale e violento da parte della Polizia di Stato Italiana contro gli studenti delle scuole superiori che stavano manifestando per la pace in Palestina e il 13 febbraio i manifestanti davanti alla sede della Rai di Napoli venivano presi a manganellate: persone indifese che manifestavano sono state represse con la violenza bruta”.

“Queste azioni sono state documentate in video diffusi sui social media e dalle testate giornalistiche.

Cercateli, guardateli, fatevi un’idea di cosa sta succedendo in Italia a chi manifesta”.

“Il diritto a manifestare è sancito dalla Costituzione Italiana. Non si può pensare di andare in piazza per esprimere le proprie idee e tornare con la testa spaccata e sanguinante”.

“Questo non è solo un attacco ai diritti umani, ma anche una violazione dei principi fondamentali su cui si basa la nostra società. La società italiana”.

“Chiedo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è in queste condizioni di violenza e repressione che vuole governare uno Stato? Chiedo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è in queste condizioni di violenza che si sente parte dei gruppo dei leader mondiali che guidano il mondo libero e democratico?”.

“Chiedo al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: sono queste le nuove direttive ministeriali che ha dato alla Polizia di Stato per gestire piazze e manifestanti? Violenza bruta? Menare a sangue degli studenti?”

Di preciso, Governo Meloni, che tipo di politica è questa che state perseguendo? Perché a me un nome viene in mente. Una leader che si rispetti, con un programma politico e una coerenza, risponderebbe.

Per cui mi aspetto che si risponda”.

“Chiedo che venga fatta luce su questi episodi di violenza ingiustificata. Chiedo che gli agenti responsabili siano ritenuti responsabili delle loro azioni: SERVE IL NUMERO ALFANUMERICO SULLE DIVISE DELLA POLIZIA DI STATO. Basta persone violente impunite”.

“Chiediamo che sia garantito il diritto costituzionale alla protesta pacifica senza timore di violenze o repressioni. Firmate questa petizione per fermare la violenza della Polizia di Stato Italiana contro i manifestanti pacifici”.

Nella foto: la Polizia mentre carica gli studenti di Pisa che manifestano per la pace in Palestina

