“Si guardi esclusivamente a competenze e capacità manageriali nella scelta dei direttori generali della sanità siciliana”. Il gruppo regionale della Lega prende posizione sulle nomine relative ai vertici della sanità del’Isola e, attraverso una nota del deputato regionale del partito, Salvo Geraci, spiega qual è la sua posizione.

“Penso – dice Geraci – che non ci sia cosa più urticante per i cittadini di sapere che attorno alle nomine ci siano lotte di potere, quando invece ogni giorno si fatica a prenotare una prestazione a causa delle lunghe liste d’attesa o quando non ci si può rivolgere ad altri centri per l’assenza di budget utile a coprire le prestazioni con il servizio sanitario regionale”.

“Sono certo – conclude l’esponente leghista – che il presidente Renato Schifani saprà gestire al meglio la fase delle nomine senza cedimenti rispetto al criterio dell’alta professionalità”.

Nella foto: il Pronto soccorso di un ospedale siciliano

Redazione