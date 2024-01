“Migliaia di siciliani rischiano di essere tagliati fuori dal giusto risarcimento per i danni subiti in occasione degli incendi dello scorso luglio, e non possono pagare il prezzo di cavilli e ritardi procedurali. Speriamo che la piena disponibilità del presidente della Regione a risolvere in tempi brevi la mancata dichiarazione di stato di calamità naturale da parte del governo nazionale, non si risolva in nulla di fatto”.

Lo dicono Valentina Chinnici ed Ersilia Saverino parlamentari regionali del Partito democratico che oggi hanno partecipato ad un incontro con il governatore della Sicilia, Renato Schifani, cui ha preso parte anche una delegazione dei rappresentanti delle vittime dei roghi.

“Abbiamo avuto conferma sulla convocazione per mercoledì 10 gennaio, di un tavolo con i tecnici della protezione civile regionale e nazionale ed il Ministro Nello Musumeci per trovare una via d’uscita che in extremis conceda lo stato di calamità che consentirebbe di avere i fondi necessari ai ristori. Siamo state anche rassicurate dal presidente Schifani – concludono le parlamentari Pd- su un cambio di passo che consenta di programmare una strategia di prevenzione senza la quale eventi prevedibili diventano un pericolo per la vita dei cittadini”.

Nella foto: l’incontro di oggi fra il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e la delegazione del Pd formata dalle deputate Valentina Chinnici ed Ersilia Saverino, dove si è parlato della dichiarazione dello stato di calamità in merito all’emergenza incendi

