Stamane a Palermo, presso la Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana si terrà il convegno dal titolo “Emergenza Sanità, prospettive e soluzioni per uscire dalla crisi”.

L’evento che vedrà la partecipazione del segretario generale del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi, è stato organizzato dalla commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana, guidata dal deputato della Lega Pippo Laccoto. ”Sarà un’occasione importante – afferma Laccoto – per discutere dei maggiori problemi in atto come la carenza di medici negli ospedali, le lunghe liste d’attesa, il potenziamento dell’assistenza territoriale, gli investimenti sull’innovazione tecnologica“.

I lavori saranno aperti dal presidente della Regione Renato Schifani e dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Previsti gli interventi di Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute, Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenas, Salvatore Iacolino, direttore generale del dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e Salvatore Requirez, direttore generale del dipartimento per le attività sanitarie.

Nella foto: un ospedale siciliano

