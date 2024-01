“Siamo residenti a Padova, una città che sta diventando sempre più cementificata. Il 23 gennaio è previsto l’abbattimento di almeno 4 grandi alberi in via Volturno per consentire il doppio senso di marcia e una terza corsia per i mezzi pubblici oltre ad una ciclabile. Firmate questa petizione per proteggere il verde di Padova e fermare gli abbattimenti inutili”. Questo l’appello lanciato sulla piattaforma change.org da associazioni e semplici cittadini di Padova che non ci stanno all’abbattimento degli alberi voluto dal Comune.

Si tratta di Associazione No Rotaie, Liliana Gori, Comitato San Bellino Sicuro, Comitato Arcella Sì differenziata, No porta a porta, Rossella Salvan, Comitato Tutela Parco Faggi, Carmen Ruzzon, Salix in Mente, Michela Campigli, Comitato Tutela Alberi e Territorio, Angrilli Alessandro, Generazione Padova, Orizzonti.

“Questi – dicono i promotori dell’iniziativa -sono alberi degli anni ’30, quasi centenari, che non hanno mai disturbato la viabilità della zona. Se in un prossimo futuro la viabilità di via Volturno verrà ulteriormente cambiata, non ci saranno più questi magnifici alberi a mitigare il calore estivo, ma solo semplici fuscelli (forse) che poco possono contrastare. L’abbattimento degli alberi contribuisce all’aumento del calore urbano e alla diminuzione della qualità dell’aria, problemi già gravi nelle nostre città”.

“La perdita del verde nella nostra città – si legge nel documento – non è solo un problema estetico ma anche ambientale e sanitario. Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale nell’assorbire CO2 e rilasciare ossigeno, nel ridurre l’inquinamento acustico e nell’aumentare la biodiversità urbana”.

“Chiediamo – è scritto nell’appello – alle autorità competenti di fermare l’abbattimento dei nostri preziosissimi alberi centenari in via Volturno a Padova. Dobbiamo preservare il verde nella nostra amata città per le generazioni future.

Nella foto: gli alberi che il Comune vorrebbe abbattere domani, 23 gennaio 2024, in via Volturno a Padova

Redazione