Il Pd siciliano si esprime sull’arresto a Trapani del deputato regionale Dem, Dario Safina, nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto della pubblica illuminazione in cui il parlamentare dell’Isola è coinvolto.

“Sono sorpreso e personalmente addolorato”, dice il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo. “Nel confermare pieno sostegno e fiducia alla magistratura e in particolare alla procura di Trapani, guidata da Gabriele Paci, non avendo elementi e fatti se non quelli riportati dalla stampa, auguro a Dario Safina, di dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati”.

Gli fa eco il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro: “Una notizia che ci sconvolge, ma restiamo convinti che Dario Safina saprà al più presto chiarire la sua posizione in merito alle accuse che gli vengono contestate. Resta la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine”.

Nella foto: un panorama di Trapani

Redazione