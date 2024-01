In 24 ore ha raccolto quasi 3mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Alessandra Maltese per chiedere funerali pubblici per Francesco Bacchi. Come ricorda il testo, “Francesco Bacchi era un ragazzo di 19 anni di Partinico (Palermo) che ha perso la vita durante un’aggressione avvenuta fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate”.

“Per questione di ordine pubblico – prosegue il testo della petizione – gli sono stati negati, ingiustamente, i funerali pubblici concedendoli solo in forma privata. Questo ha generato un ulteriore indignazione tra i familiari, gli amici e tutti i cittadini che si sono stretti intorno al dolore della famiglia”.

“Pertanto – concludono i firmatari – la famiglia, gli amici e la comunità tutta chiedono che vengano celebrati i funerali pubblici per poter dare a Francesco un dignitoso saluto”.

Nella foto: Francesco Bacchi, il 19enne di Partinico (Palermo) ucciso davanti alla discoteca di Balestrate

Redazione