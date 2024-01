Anche quest’anno, il 5 gennaio, i cittadini onesti sfileranno al corteo, indetto dai Siciliani giovani e da altre associazioni democratiche, per ricordare Giuseppe Fava e riaffermare la fedeltà alle sue idee. Subito dopo si recheranno alla lapide eretta in sua memoria tanti anni fa, non da autorità più o meno ipocrite ma – con affettuose e sincere parole – dagli studenti di Catania.

Oggi pomeriggio alla discoteca Empire si affolleranno i giovani, a far musica, teatro popolare, cultura, a discutere il futuro di questo e altri beni un tempo dei boss ma in futuro dei cittadini; e degli immensi capitali rapinati dalla mafia al popolo, che al popolo dovranno ritornare.

* * *

“Questa giornata – si legge nella nota de I Siciliani giovani -, che si rinnova da quarant’anni e non sarà mai interrotta, non è una cerimonia o un rito, ma la testimonianza di un legame inscindibile fra l’anima forte e buona della Sicilia, la ‘meglio gioventù’ che si rinnova, e il suo scrittore Giuseppe Fava. Egli ha scritto e lottato per tutti noi: non sarà mai dimenticato, né verranno sbiadite le sue parole, né le sue battaglie, né le sue idee”.

“Coloro che hanno contribuito a ucciderlo, o hanno convissuto con gli assassini, non saranno neanche loro dimenticati. La mafia che l’ha ucciso – il potere mafioso – esiste ancora: nella malapolitica, nell’intrallazzo, nel silenzio colpevole di troppi cittadini. Noi diciamo no, e chiamiamo chi è civile e onesto a camminare con noi”. E poi una frase di Fava: “A che serve essere vivi, se non c’è il coraggio di lottare?”.

Questo il programma delle manifestazioni:

Giovedì 4 gennaio

ore 17,30 – Assemblea aperta “Beni confiscati: quale futuro diamo all’Empire” in via Zolfatai 12, Catania presso l’Ex discoteca Empire confiscata alla mafia. A seguire lo spettacolo teatrale “Librino” di Luciano Bruno e musica.

Venerdì 5 gennaio

Ore 11,00 – Assemblea dei Siciliani giovani presso il Giardino di Scidà – bene confiscato alla mafia in via Randazzo 27, Catania. Conferimento del premio Siciliani Giovani.

Ore 16 – CORTEO DA PIAZZA ROMA, CATANIA

Ore 17,30 – Presidio alla lapide nel luogo dove fu ucciso Giuseppe Fava

Ore 18,00 – Premio Fava, presso Centro Zo, a cura della Fondazione Fava.

Redazione