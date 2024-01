“L’attesa è quasi finita, manca un giorno alla riapertura ufficiale del nostro teatro comunale Nino Martoglio. Siamo pronti per l’inaugurazione di venerdì 19 gennaio alle ore 20:30. Avevamo assunto un impegno e l’obiettivo è stato centrato. Non è stato semplice ma, come ho ribadito più volte, il nostro teatro è una priorità”. Lo dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Dopo mesi d’attesa, infatti, è stato ripristinato e potenziato l’impianto di fornitura elettrica del “tempio dell’arte belpassese, permettendo d’ avere un sistema di climatizzazione completamente funzionante. L’impegno della spesa è stato di oltre 46 mila euro.

“Insieme all’assessore agli Eventi, Massimo Condorelli, abbiamo fortemente voluto riaprire il nostro teatro. Ospiteremo lo spettacolo ‘La Sicilia da raccontare… e da cantare’, una magnifica passeggiata artistica, tra musica e testi, che ci parlerà della nostra meravigliosa isola.

A condurre la serata il noto presentatore catanese Ruggero Sardo con la prestigiosa presenza di Gino Astorina, Luca Madonia e i Bellamorèa.

Uno spettacolo aperto a tutti i cittadini belpassesi e non”, conclude il sindaco Caputo.

Nella foto: il Teatro comunale “Nino Martoglio” di Belpasso (Catania)

Redazione