“Il voto del Senato al ddl sull’Autonomia differenziata è un passo avanti importantissimo per una riforma che sarà epocale e consentirà alle Regioni di avere più responsabilità e competenze in tanti settori nevralgici per lo sviluppo e la crescita delle stesse. La Sicilia, che già si trova sul binario giusto avendo ridotto il deficit strutturale ed aumentato le entrate del proprio bilancio, non sarà comprimaria ma tra le Regioni che meglio potranno approfittare dell’Autonomia differenziata”.

Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Continuerà il confronto – dice Caronia – tra il governo regionale, il Parlamento siciliano con lo Stato per ottenere concretamente risultati sul piano dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), sapendo che la strada imboccata è quella giusta”.

“Va dato merito alla Lega – seguita la deputata dello stesso movimento -, al leader Matteo Salvini e al ministro Roberto Calderoli per avere saputo lavorare concertando con le Regioni la riforma che darà un nuovo assetto al nostro Paese e renderà più forte l’azione delle Regioni nell’ottica di rendere più forte l’Italia senza disuguaglianze negli investimenti e nella infrastrutturazione dei singoli territori, ma anzi aumentando le potenzialità per rendere le Regioni, soprattutto la Sicilia, maggiormente competitive”.

Nella foto: L’Aula di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana

Redazione