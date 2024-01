“Il festival letterario ‘Parola per Parola’ è pronto a illuminare Belpasso dal 11 al 14 aprile 2024, promettendo un’esperienza culturale indimenticabile”. Questo l’incipit dell’ufficio stampa della manifestazione, che così continua: “È il primo festival letterario istituito nel territorio belpassese, organizzato con passione dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, in collaborazione con la ProLoco e il patrocinio del Comune, e sarà diretto dalla giornalista Katya Maugeri”.

“Al cuore di questa prima edizione, troviamo l’esaltazione delle parole e dell’arte in tutte le loro forme, considerate strumenti imprescindibili per la diffusione della cultura”.

“Incontri con grandi professionisti del settore, tra cui Costanza Di Quattro, Silvana Grasso, Massimo Maugeri, Rosario Castelli, Antonio Iacona, saranno l’occasione per approfondire aspetti della letteratura, del cinema e del teatro. Un focus particolare sarà dedicato agli incontri con gli studenti, offrendo uno spazio prezioso per riflettere sulla memoria e sulle radici culturali, con un’attenzione speciale alla scrittura come strumento di impegno sociale”.

“Il festival non solo celebra le parole e l’arte, ma inaugura la sua prima edizione con uno spettacolo teatrale straordinario: ‘Dialoghi d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale’, scritto da Katya Maugeri insieme ad Antonino Girgenti, e diretto dallo stesso Girgenti: lo spettacolo presenta giovani attori, studenti appassionati di teatro, offrendo un’affascinante viaggio in un girone dantesco in cui alcune menti letterarie iconiche discuteranno di passioni, scrittura e letteratura rapportandosi all’innovazione tecnologica”.

“Il coinvolgimento degli studenti sottolinea l’impegno del festival nel promuovere e incoraggiare il talento emergente, creando uno spazio significativo per espressioni artistiche innovative e coinvolgenti”.

“Saranno certamente quattro intensi giorni dedicati alla Cultura, un’esperienza in cui l’intera comunità di Belpasso verrà coinvolta attivamente, sarà un’opportunità straordinaria per esplorare la potenza delle parole e delle espressioni artistiche, creando un connubio unico tra tradizione e innovazione. La mostra artigiana a tema letterario, che verrà allestita presso il Circolo Operai, inoltre rappresenta un importante contributo artistico della comunità offrendo uno spazio espositivo per opere inedite e creazioni che riflettono la ricchezza culturale del territorio”.

“All’interno del festival, inoltre, spiccano due emozionanti concorsi nazionali che offrono una piattaforma per scrittori e artisti. Il concorso nazionale letterario ‘Belpasso tra le righe’ invita coloro che trovano nella scrittura il modo di raccontare se stessi a condividere il proprio talento e la propria visione. Parallelamente, il concorso di pittura a tema letterario mira a richiamare l’attenzione del mondo dell’arte sui temi della letteratura, creando un dialogo unico tra parole e colori”.

“La giornalista Katya Maugeri, direttore artistico del festival, commenta: ‘I concorsi di scrittura e di pittura rappresentano un’opportunità straordinaria per celebrare l’arte in tutte le sue forme, unendo scrittori e artisti in un contesto di ispirazione reciproca. Confidiamo nel contributo di una ricca gamma di talenti e non vediamo l’ora di ammirare le creazioni che emergeranno da questa avventura artistica”.

“Partecipare ai concorsi è un modo tangibile per abbracciare la creatività e lasciare un’impronta duratura nel panorama culturale nazionale”.

Per informazioni dettagliate sui concorsi e sulle modalità di partecipazione, consultare il sito ufficiale del festival: https://www.prolocobelpassoaps.it/.

Redazione