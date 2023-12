“No al Ponte sullo Stretto di Messina”, è la petizione più gettonata in Sicilia nel 2023 con quasi 20 mila firme. Lo dichiara il report di Change.org, la più grande piattaforma al mondo per il cambiamento sociale (11 milioni di utenti soltanto in Italia). Gli argomenti più sostenuti dai siciliani riguardano i trasporti, il dimensionamento scolastico e le petizioni relative ai problemi sorti dopo gli incendi della scorsa estate. Ma vediamo la classifica stilata da Change.org.

“NO AL PONTE! DIFENDIAMO LO STRETTO DI MESSINA!,” con 19.956 firme, lanciata da Francesco Mucciardi, è la petizione più firmata in Sicilia nel 2023.

A seguire, la petizione “Dimissioni subito della Governance della Società Aeroportuale Catania”, con 12.709 firme, lanciata da un comitato locale in estate dopo gli incendi a seguito dei quali l’aeroporto Vincenzo Bellini del capoluogo etneo è rimasto chiuso per diversi giorni.

Sempre di quei giorni la petizione “CATANIA, NESIMA, CIBALI – RIPRISTINARE LA CORRENTE ELETTRICA, POTENZIARE LA RETE: ORA!”, lanciata da Francesco Mannino, con 8.662 firme.

Argomento sul quale sono state lanciate diverse petizioni nelle ultime settimane è quello del dimensionamento scolastico: “NO ALLA SCOMPARSA DI 17 SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA”, con 3.132 firme, lanciata da USB Scuola Palermo, e la campagna “Bloccate il piano di dimensionamento scolastico della provincia di Ragusa”, lanciata da Graziella Perticone, con 2.645 firme.

Nella foto: il plastico del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

