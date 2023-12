L’intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi in Sicilia. Ha avuto il via libera in commissione Bilancio all’Ars un emendamento a firma della vicepresidente della commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità” di palazzo dei Normanni, Jose Marano (M5S), che consente al comando del Corpo Forestale di “avvalersi di sistemi di protezione antincendio basati sull’intelligenza artificiale che combinano sensori intelligenti, algoritmi di apprendimento automatico e analisi dei dati per prevenire e gestire gli incendi in modo più efficiente”

“L’innovazione tecnologica – dice Marano – può sicuramente consentire di rendere più efficiente i processi. È importante che la pubblica amministrazione si doti di sistemi che possano agevolare il lavoro nella gestione della Cosa pubblica e il settore della prevenzione degli incendi rientra sicuramente in questo ambito”.

“È essenziale – seguita la deputata regionale pentastellata – per la nostra isola ridurre il fenomeno che ogni anno devasta ettari di boschi, che piega la nostra economia e che ha causato perdita di vite umane. La nostra terra non se lo può più permettere. Sono soddisfatta che il mio emendamento sia stato apprezzato da tutta la commissione e dal governo e inserito nella riscrittura dell’articolo 19”.

Nella foto: un incendio in Sicilia negli anni scorsi

Redazione