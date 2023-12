“Dopo il taglio dei fondi del PNRR destinati alla tratta ferroviaria Palermo-Catania, saltano i finanziamenti per la Caltanissetta-Xirbi-Lercara e Enna-Xirbi, ci sarebbe un ulteriore riduzione dei finanziamenti per le infrastrutture che riguardano la Sicilia”.

Lo dichiara il vice segretario regionale del PD Sicilia, Renzo Bufalino, a proposito dei tagli dei finanziamenti ad importanti infrastrutture in Sicilia.

“Dal quotidiano La Sicilia – dice Bufalino – apprendiamo che il governo ha deciso di ridurre le risorse per la Palermo-Agrigento, per la linea metropolitana di Catania, per la Strada Statale 640 e addirittura per l’autostrada Palermo-Catania”.

“E’ l’ennesima dimostrazione – prosegue il responsabile Pd – della mancanza di attenzione nei confronti della Sicilia da parte del governo nazionale, Il PD sull’argomento presenterà una interrogazione alla Camera per chiedere conto al ministro competente”.

“Intendiamo sapere se si tratta di notizie prive di fondamento, anche se – prosegue il vice segretario del Pd siciliano – temiamo purtroppo il contrario. Ma la silente complicità del governo regionale guidato da Schifani conferma l’irrilevanza dell’esecutivo siciliano nel porre la giusta attenzione alla realizzazione di importanti infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della nostra regione”.

Nella foto: la tratta del doppio binario ferroviario Catania-Palermo in fase di realizzazione

Redazione