“L’ultima trovata sul caro voli è l’appello ad una ‘mobilitazione sociale’. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, deve fare pace con sé stesso ed accettare il fatto che fino ad ora le sue iniziative, non solo non hanno ridotto i prezzi ma anzi stanno avendo un effetto-boomerang”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, nel periodo di massima espansione (quello natalizio) del “caro voli” da e per la Sicilia. Un fenomeno sociale che – specie in questo frangente – ha messo in ginocchio molti viaggiatori e pendolari che fanno le tratte che hanno come punto di riferimento gli aeroporti dell’Isola.

“Se scorriamo l’elenco di tutto quello che fino ad ora il presidente della Regione ha messo in piedi sul tema del caro voli – aggiunge Catanzaro – vediamo tanta propaganda e nessun risultato concreto. Perfino l’ultima misura attuata, che prevede un intervento della Regione per applicare sconti ad alcune categorie di viaggiatori per gli aeroporti di Roma e Milano, si sta rivelando inefficace e, come se non bastasse, ha irrigidito ancora di più il dialogo con le compagnie aeree”.

“Per affrontare con serietà ed efficacia questo tema – conclude l’esponente del Pd all’Ars – c’è bisogno di interventi strutturali di lunga durata, altrimenti continueremo a leggere ogni giorno comunicati stampa del presidente Schifani, mentre i prezzi dei biglietti aerei continueranno a salire”.

Redazione