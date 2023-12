“Premiata Forneria Marconi. Il lungo viaggio” (Arcana), è il libro di Giuseppe Scaravilli che verrà presentato sabato 23 dicembre 2023 alle 21,30 presso l’Open Doors di Belpasso (Catania), in via Vittorio Vittorio Emanuele 284, in una serata che si preannuncia scoppiettante sia per il valore dell’autore, sia per le domande che gli verranno poste dall’intervistatore Giandomenico Morabito (intellettuale e militante politico), sia per la jam session che verrà eseguita dallo stesso Scaravilli dopo la presentazione “con i musicisti convenuti per l’evento”.

A pochi giorni dall’uscita, il volume sta già riscuotendo notevole successo per la puntuale e attenta ricostruzione di Scaravilli che, in parallelo con l’attività di musicista e leader dei Malibran, sta assecondando – con ottimi risultati – la sua vocazione di scrittore, giunto nel giro di pochi anni al suo quinto libro (tutti dedicati al rock degli anni Settanta, ai Jethro Tull in particolare).

Giuseppe è uno scrittore colto e raffinato, dotato di un non comune senso dell’ironia e dell’introspezione. Nato a Seregno, in provincia di Monza, vive in Sicilia dall’età di otto anni. Laureato in Legge, è uno storico, con un bel passato di disegnatore di fumetti.

Il gruppo che guida dal 1987, i Malibran, è una band progressive che ha pubblicato dischi venduti in tutto il mondo.

L’attuale volume, come si legge nel retro di copertina, si sofferma sul “lungo viaggio della Premiata Forneria Marconi attraverso oltre mezzo secolo di carriera, dischi indimenticabili e migliaia di concerti, prima in Italia e poi in tutto il mondo”.

Un “incredibile percorso musicale e umano che porta un gruppo di ragazzi dalle serate nelle balere ai teatri più prestigiosi di Londra, per poi conquistare il ruolo di attrazione principale ai più importanti festival americani, fino al trionfo in Giappone di metà anni settanta”.

Suggestive le pagine dedicate allo “spettacolare tour della Premiata Forneria Marconi con Fabrizio De Andrè”, nonché “alla rinnovata carica rock degli inizi degli anni ottanta. Dieci anni di pausa e poi il nuovo inizio, con l’indomita capacità di rinnovarsi e inventare traiettorie imprevedibili con i vari cambi di formazione, aventi tutti come denominatore comune l’indiscutibile perizia tecnica e la voglia di rimettersi in gioco ad ogni appuntamento”.

La prefazione è di Giorgio “Fico” Piazza. Il testo contiene anche le interviste esclusive a Bernardo Lanzetti e allo stesso Giorgio Piazza. A fine presentazione, previsto un rinfresco a cura degli organizzatori.

