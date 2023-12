A Catania più di tremila persone hanno risposto per partecipare al casting per una nuova produzione cinematografica, “Miopia”, con Nino Frassica, ma sono state cento le persone che presentavano le caratteristiche ricercate. Le riprese inizieranno a fine gennaio 2024, nelle città di Pesaro e Fano. Il film sarà diretto dal maestro Rocco Mortelliti, genero dello scrittore siciliano Andrea Camilleri.

“E’ la storia di Francesco Berardi, un giovane sui trentacinque anni, scampato ad un tentato suicidio, torna alla vita. Ha perso sua moglie in un incidente stradale non del tutto chiarito. Ed è così che il protagonista comincia a vedere le cose da un punto di vista diverso, perché a volte la ‘miopia’ non ci fa vedere esattamente come stanno le cose realmente.”

A rendere possibile questa ennesima avventura cinematografica, di portare i casting pure in Sicilia, è stata la società CinemaSet che, grazie alla sua co-produzione in questo progetto filmico, ha coinvolto i suoi colleghi, a organizzarli pure in Sicilia, precisamente a Catania, città nativa del produttore Antonio Chiaramonte, per valorizzare e dare la possibilità di inserimento a tanti artisti siciliani di poter mostrare il proprio talento.

Presenti al casting direttamente il regista Rocco Mortelliti, il produttore marchigiano della MovieStart production, Roberto Siepi, il produttore esecutivo Mario Cavazzuti e il produttore Cinemaset Antonio Chiaramonte.

Per chi abita fuori Catania e solo ed esclusivamente residente nella Regione Sicilia, la sessione di provini avverrà, in questi giorni, in videochiamata.

Nella foto: l’attore Nino Frassica

