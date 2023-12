“È una vittoria per Belpasso (Catania) e per gli imprenditori della zona industriale di Piano Tavola”. Gli attivisti del M5S della cittadina etnea avevano chiesto alla Deputata Regionale pentastellata, Martina Ardizzone, di tutelare le istanze degli operatori economici locali, che avevano subito danni ingenti in occasione delle alluvioni di ottobre 2021. Oggi tutto il team del Movimento 5 Stelle festeggia: “Missione compiuta”.

“Dopo quel disastro meteorologico -si legge nella nota -, gli imprenditori avevano ricevuto soltanto una sterile solidarietà dai rappresentanti istituzionali di Belpasso. Infatti, nonostante la Regione a fine 2021 avesse messo a disposizione alcuni milioni di euro per sopperire ai danni, l’Amministrazione Comunale aveva incredibilmente perso la sua quota, a differenza di altri paesi etnei”.

“È così che è nata l’idea del M5S di Belpasso – spiega il comunicato – di scrivere una bozza di una norma per sostituirsi all’ignavia dell’Amministrazione Comunale di Belpasso. Ne abbiamo proposto il testo ai nostri deputati regionali M5S. E grazie all’azione politica dell’On. Martina Ardizzone, quella iniziativa è diventata legge lo scorso febbraio”.

“Approvata la legge – scriovono i militanti del movimento -, abbiamo sollecitato il Sindaco Caputo e gli uffici comunali alla redazione di un progetto apposito che è giunto a compimento un mese fa”.

“Oggi – è scritto nella nota – il cerchio di chiude. Il 5 dicembre il Dipartimento Regionale Protezione Civile ha finanziato il progetto redatto dai tecnici comunali per realizzare le opere di regimentazione delle acque meteoriche nella Zona Industriale di Piano Tavola, dove alcuni imprenditori avevano sofferto danni ingenti. Il Consiglio comunale, infine, il 6 dicembre ha approvato il bilancio 2023, nel quale è stato inserito l’emendamento tecnico del Dirigente Comunale con la necessaria previsione della spesa dei 450 mila euro per realizzare le opere necessarie per fronteggiare eventuali prossime alluvioni”.

“Il M5S di Belpasso – conclude il documento – in un’ottica di fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si dimostra lontano dalla politica di ‘propaganda’, ma sempre vicino alle esigenze reali dei cittadini. Questo è il nostro impegno politico, anche al di fuori dal Palazzo Comunale”.

Nella foto: la zona industriale di Belpasso (Catania), nella frazione di Piano Tavola

Redazione