Continuano gli eventi organizzati dal Comitato nazionale in occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Verga in questo secondo anno di attività. Lo spettacolo dal titolo “Fantasticheria provvidenza e il mare” di Antonella Sturiale, per la regia di Enrico Pappalardo, andrà in scena domenica 10 dicembre alle ore 19:00 ad Acitrezza vicino al Museo Casa del Nespolo (via Arch. S. De Maria) – località cara al Verga – con il patrocinio del Comune di Acicastello (Catania).

La location del recital musicale è stata scelta anche per valorizzare il Museo Casa del Nespolo in collaborazione con le realtà locali, motivo per cui tra i partner vi sono il “Centro Studi Acitrezza”, l’Associazione culturale “Fantasticheria” e l’Associazione “Mastri d’Ascia di Trezza”.

“Fantasticheria” è la prima novella della famosa raccolta verista “Vita dei campi” ambientata ad Aci Trezza con protagonista una nobildonna che dopo esser giunta nella piccola frazione siciliana decide di alloggiare lì per un mese. Disincantata dal luogo la donna andrà via amareggiata chiedendosi come i trezzoti possano trascorrere nel centro di antica tradizione peschereccia una vita intera, senza staccarsi dallo “scoglio” per nessuna ragione. L’opera è emblematica in quanto non solo anticipa alcuni dei personaggi che i lettori scopriranno tra le pagine del romanzo “I Malavoglia” ma teorizza alcuni capisaldi del pensiero del Verga come l’ideale dell’ostrica e la lotta per la sopravvivenza.

Durante la pièce incontriamo lo stesso Verga, padron ‘Ntoni, la francese, la mendicante e Lena. Lo spettacolo curato dall’Associazione “Dimensione Scena” avrà come protagonisti Franco Colajemma, Barbara Cracchiolo, Giacomo Famoso, Marisa Giannino, Agata Raineri, Valeria Treccarichi. Il momento sarà arricchito da canzoni inedite e ispirate al dramma eseguite in diretta. Musiche originali di Alessandro Cavalieri.

