Una petizione lanciata da Mirko Giaccone sulla piattaforma change.org per risolvere, una volta per tutte, il problema del “caro voli” da e per la Sicilia che soprattutto nel periodo natalizio raggiunge il paradosso con prezzi da capogito.

“Ogni anno – scrive Mirko Giaccone – si ripresenta il problema del caro voli a Natale, una spesa fuori da ogni logica che ogni lavoratore o studente trasferito al nord Italia deve effettuare se vuole trascorrere le vacanze natalizie a casa”.

“Quest’anno – si legge nella petizione – abbiamo raggiunto cifre folli, dai 180/200 fino ai 400€ per un volo di sola andata. Chiediamo tariffe più umane e un intervento del ministero dei trasporti. Abbiamo anche creato una raccolta fondi per l’organizzazione di charter per la Sicilia, Palermo e Catania e vogliamo che l’iniziativa abbia successo per estenderla alle altre regioni del sud”.

Nella foto: l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania

Redazione