“Ci sono tutte le condizioni per tornare a votare con l’elezione diretta per le Province e per le Città metropolitane siciliane. L’Ars sta facendo la sua parte con una riforma che ha già la copertura finanziaria e presto riceverà il voto dell’Aula”. Questo il pensiero di Salvo Geraci, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“La Lega, con Matteo Salvini in testa – seguita Geraci -, ha preso un impegno concreto per eliminare la legge Delrio ed inserire l’elezione diretta per le Province tra le riforme istituzionali al vaglio del Parlamento”.

“Si tratta ora – aggiunge – di contemperare le esigenze della Sicilia che, com’é noto, ha potestà normativa in materia di enti locali. Confido nella collaborazione istituzionale che esiste tra il governo di Renato Schifani e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni”.

“Presto – conclude il deputato leghista – la parola tornerà ai cittadini che potranno eleggere i propri rappresentanti, affidando loro responsabilità ed esercitando direttamente un controllo sugli impegni che i candidati prenderanno in campagna elettorale, tutto vantaggio di migliori servizi per i cittadini e dell’efficienza amministrativa”.

Nella foto: Palazzo dei Minoriti, ex sede della Provincia regionale di Catania

Redazione