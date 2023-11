“La manovra finanziaria approvata all’Assemblea regionale siciliana (Ars) contiene norme importanti che rispondono alle esigenze dei siciliani. Abbiamo fatto un buon lavoro grazie anche alla disponibilità di quasi 600 milioni di euro. Come Lega siamo stati in prima linea per far passare la norma che assegna 50 milioni di euro all’Irfis per combattere il caro mutui. Alle famiglie siciliane, con un Isee inferiore a 30mila euro, verranno erogati contributi in base all’aumento delle rate dei mutui verificatosi nel 2022 e nel 2023 per effetto della crescita dei tassi”.

E’ soddisfatta Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, della manovra finanziaria approvata dal parlamento regionale.

“I Comuni siciliani – dice Caronia – ottengono, con la ‘manovrina’, l’erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali entro la fine dell’anno, cosa che non si verificava da diversi anni. In Aula ci siamo battuti per la norma che riconosce l’applicazione del contratto dei regionali anche agli ex dipendenti Ciapi che prestano servizio presso il Dipartimento lavoro”.

“Questo personale – aggiunge la capogruppo della Lega – sarà impegnato già nei prossimi mesi nell’applicazione di una norma della prossima finanziaria regionale che in materia di occupazione stanzia 300 milioni di euro nel triennio 2023-2025 per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”.

“In materia di stabilizzazione – seguita Caronia – registriamo un passo concreto per la proroga dei contratti agli Asu e ai precari rimasti fuori da precedenti leggi che prestano servizio nelle Camere di commercio, nelle Ipab e negli Iacp”.

“Abbiamo agito – spiega la leader del partito di Salvini in Sicilia – per consentire ai biologi siciliani di effettuare prelievi venosi e oro-faringei nelle strutture sanitarie e a domicilio. Al fine di potenziare le politiche culturali e turistiche, rivendichiamo l’impegno della Lega a creare un fondo al quale attingeranno i Comuni per realizzare iniziative di promozione durante il periodo delle feste di fine anno”.

“Ora siamo pronti ad aprire la fase di discussione della finanziaria e del bilancio regionali, già approvati dalla Giunta Schifani che come maggioranza di governo ci ripromettiamo di varare entro poche settimane”.

Nella foto: l’Assemblea regionale siciliana

Redazione