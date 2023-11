Prenderà il via domani (sabato 18 novembre per concludersi domenica 26) in tutta Italia, la campagna “Nastro Blu LILT for Men” promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per sensibilizzare sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile. L’iniziativa vuol diffondere la conoscenza su queste malattie attraverso visite urologiche gratuite e distribuzione dell’opuscolo informativo che fornisce approfondimenti sulle neoplasie maschili, come il tumore della prostata, il tumore al testicolo ed il carcinoma del pene.

La campagna 2023, che si pone l’obiettivo di fornire informazioni utili sull’autoesame, grazie al recente protocollo di intesa tra Lilt e la Federazione Italiana Rugby, ha “convocato” i giocatori della Nazionale Italiana Rugby Michele Lamaro, Federico Ruzza e Giacomo Nicotera che hanno prestato il loro volto per mettere in luce il valore della prevenzione, invitando tutti gli uomini a scendere in campo con loro ed effettuare visite di controllo.

In provincia di Catania la popolazione maschile di età superiore ai 45 anni avrà la possibilità di prenotare una visita urologica gratuita (sino al raggiungimento del numero massimo programmato) tramite il sito www.legatumoricatania.it.

Nella foto: la locandina sulla campagna di prevenzione contro i tumori all’apparato genitale maschile

Redazione