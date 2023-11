Il maltempo di ieri che ha flagellato la provincia di Catania, ha fatto registrare l’abbattimento di diversi alberi di medio ed alto fusto in alcuni luoghi più frequentati del capoluogo, a cominciare dal cimitero di via Acquicella.

Per questa ragione ieri sera, “a causa delle avverse condizioni meteo e in particolare del forte vento che sta interessando anche la città di Catania”, il sindaco Enrico Trantino ha emanato “un’ordinanza urgente” con cui dispone la “chiusura precauzionale” per la giornata di domenica 26 novembre di cimiteri, parchi e giardini pubblici.

Le condizioni meteo di oggi lasciano ben sperare, le previsioni prevedono bel tempo per tutta la giornata, almeno a Catania.

