“Risvegliamo in noi la spiritualità di comunione e di corresponsabilità e preghiamo Dio misericordioso affinché elargisca alla Chiesa di Acireale la carità di non distogliere mai lo sguardo dai poveri”. Così la diocesi della città catanese si rivolge a tutti in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri (domenica 19 novembre) dal titolo “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7), “non un evento, ma un modo per per porre la persona fragile al centro delle riflessioni e delle azioni comunitarie”, spiega la nota della diocesi.

In preparazione a questa giornata, venerdì 10 novembre, alle 19.00, nella Parrocchia San Martino Vescovo in Carruba, in occasione della vigilia di San Martino di Tours, santo della carità, si terrà la Veglia di preghiera diocesana, presieduta da don Orazio Tornabene, direttore Caritas diocesana: “È opportuno continuare ad ascoltare attivamente il territorio, tra povertà e risorse, coinvolgendo chi già conosce ed opera, in quanto sono sempre più necessarie le alleanze sociali”.

Don Orazio invita tutti a recarsi ai supermercati che aderiscono all’iniziativa al fine di donare beni di prima necessità per coloro che sono in difficoltà, secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Per educarsi a sovvenire a quanti chiedono aiuto alle comunità parrocchiali, oltre ad allestire in maniera stabile nelle chiese le ceste della carità o cassette per le offerte, don Orazio invita ad iniziare collaborazioni di servizi caritativi interparrocchiali, così da moltiplicare le risorse. Si potrebbero, ad esempio, effettuare scambi di prodotti in esubero per sopperire alle necessità degli svantaggiati ed organizzare momenti di preghiera comuni.

Conclude il direttore don Orazio: “Solo avendo lo sguardo fisso su Cristo daremo un volto ai fratelli. Trasformiamo la nostra preghiera in strumenti di carità e benedizione concreta al prossimo”.

Questi gli aiuti della Caritas Diocesana a persone bisognose aggiornato al 31-10-2023.

Con il Centro di Ascolto diocesano Aiutate n. 76 persone/famiglie per un totale di €. 22.000/00 dei quali:

Bollette utenze varie a 46 famiglie

Affitto a 12 famiglie

Farmaci e visite mediche a 11 famiglie

Assicurazioni e riparazioni autovetture a 3 famiglie

Biglietti aerei, Funerali, Aiuti scolastici, ecc. a 4 famiglie

Con i Magazzini Caritas Ma.Ca.Di. sono stati erogati €. 12.000/00 di generi alimentari alle Parrocchie della Diocesi

Con il Dormitorio Caritas C.A.S.A. sono state accolte 56 persone. (i costi gestionali, utenze, carburante, furgoni, ecc. 2023 dei Magazzini e del Dormitorio sono stati €.16.500/00).

A questi si aggiunge il servizio svolto dalle singole caritas parrocchiali, dall’Associazione “Mai più soli” di don Orazio Caputo: raccolta e distribuzione dei prodotti di panificazione, l’emporio “Madre Teresa” e l’accoglienza dei senza fissa dimora

Con il Centro di Ascolto diocesano Psicologico di Giarre (psichiatra, psicologo, assistente sociale) report aggiornato al 7/11/2023 aiutate 273 persone, delle quali 25 hanno ricevuto un aiuto neurologico

Donne 172, Uomini 101

Età:

Minori di 18 anni / 20 utenti

Dai 18 anni ai 30 anni / 79 utenti

Dai 31 anni ai 40 anni / 48 utenti

Dai 41 anni ai 50 anni /36 utenti

Dai 51 anni ai 60 anni / 55 utenti

Dai 61 anni ai 70 anni / 27 utenti

Maggiore di 71 anni / 8 utenti

Redazione