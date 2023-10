Superbonus edilizio. Il Pd siciliano prende una posizione e sollecita il governo regionale presieduto da Renato Schifani a snellire la procedura. “All’inizio della legislatura – dice il Partito democratico dell’Isola – abbiamo presentato un disegno di legge per facilitare il recupero dei crediti incagliati che riguarda in particolare il settore edile”.

“È necessario – spiega Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’All’Assemblea regionale siciliana, a proposito del ddl sul recupero dei crediti del superbonus, recentemente incardinato in commissione Bilancio – accelerare l’iter di esame del testo in commissione dove chiederemo di ascoltare i rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro per potere introdurre eventuali altri provvedimenti utili a sostenere un settore determinante per la nostra economia”.

“Lo stop al superbonus voluto dal governo Meloni – aggiunge il segretario regionale Anthony Barbagallo – rappresenta una mazzata soprattutto in Sicilia, che rischia di condannare al fallimento migliaia di imprese in particolare quelle edili e dei servizi collegati. Nel silenzio e nell’inadeguatezza del centrodestra che, a Palermo come a Roma, non offre nessuna soluzione concreta, il Pd è determinato a non far ricadere sul tessuto produttivo le scelte scellerate di governi intenti solo a fare propaganda”.

