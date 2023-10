“Siamo soddisfatti che l’impegno del ministro Matteo Salvini per il Ponte nello Stretto si sia trasformato in realtà con l’approvazione della copertura finanziaria nella manovra economica varata oggi dal Consiglio dei Ministro”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Presto – prosegue Caronia – potremo vedere i primi cantieri. Con 1,2 miliardi di euro anche la Sicilia contribuirà alla realizzazione del Ponte nello stretto di Messina con risorse che la Regione impegnerà attraverso la nuova programmazione 2021-27 e le economie della precedente”.

“Esprimo infine un plauso – conclude la capogruppo leghista all’Ars – al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per avere ricontrattato i termini dell’accordo Stato-Regione. La Sicilia otterrà 300 milioni all’anno, anziché 200 ed un ulteriore contributo di 70 milioni di euro all’anno come recupero dell’esborso per la compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria. Grazie a queste misure ripartirà anche la stagione dei concorsi per la pubblica amministrazione regionale”.

Nella foto: il plastico del Ponte sullo Stretto

Redazione