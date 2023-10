“Depositato un nuovo atto parlamentare sulla vertenza Almaviva. Inaccettabile che oltre 500 lavoratori siano abbandonati al loro destino. Il Governo della Regione Sicilia venga a rispondere in Aula degli impegni assunti durante i tavoli istituzionali e le interlocuzioni con le parti sociali”. A dichiararlo il deputato regionale Cinquestelle Adriano Varrica, da anni a fianco dei lavoratori coinvolti nelle vertenze Almaviva.

“Sono preoccupato – aggiunge il deputato regionale Adriano Varrica – per il silenzio che avvolge la vertenza Almaviva Contact che riguarda il futuro di centinaia di persone, in particolare tra Palermo e Catania”.

“Ho presentato una interrogazione a risposta orale – spiega Varrica – perché voglio che il Governo regionale venga in Aula all’Assemblea Regionale Siciliana a riferire sullo stato di avanzamento delle interlocuzioni e sul rispetto degli impegni che ha preso con lavoratori e sindacati e che vanno ben oltre le risorse per formare e aggiornare i profili professionali di questi operatori. Bisogna capire se e come la Regione farà la sua parte anche tramite il coinvolgimento di questo bacino in commesse e servizi pubblici, magari in ambito sanitario, come proposto a più riprese”.

Redazione