Una serata dedicata a un epico salvataggio nelle profondità delle montagne del Tauro, in Turchia, presentato dal Club Alpino Italiano di Pedara, dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Il 20 ottobre, presso la sala “Conchita D’Agata” a Pedara (Catania), il Club Alpino Italiano sezione di Pedara (in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano) proporrà un evento straordinario: “La giornata infinita – Il salvataggio di Mark Dichey”. Una serata in cui si parlerà del “salvataggio epico” nelle montagne del Tauro, in Turchia, che ha fatto discutere il mondo, ma anche “per immergersi nell’affascinante mondo del soccorso in grotta, in particolare in uno dei casi più complessi e coinvolgenti degli ultimi tempi”.

LA STORIA. Tutto ha avuto inizio lo scorso 3 settembre, quando una chiamata di soccorso proveniente dalle remote montagne del Tauro, nel sud della Turchia, è giunta all’attenzione dell’European Cave Rescue Association.

la richiesta si è propagata rapidamente a cascata, coinvolgendo soccorritori speleologici provenienti da tutta Italia, dall’Europa e persino da altre parti del mondo. Dalla Sicilia, tra coloro che si prepararono per partire e contribuire al salvataggio di Mark, bloccato nella grotta Morca a oltre 1000 metri di profondità a causa di una grave emorragia gastrointestinale, spiccano i nomi di Giuseppe Conti e Sara Virgillito.

Saranno proprio loro a raccontare gli straordinari dettagli di quella lunga e intensa giornata, una sfida che si protrasse per incredibili 170 ore.

“Questa serata – dice la nota degli organizzatori – offre l’oppotunità per comprendere i complessi sforzi dei soccorritori che operano nel mondo sotterraneo e per apprezzare la dedizione e la solidarietà che li unisce in situazioni di emergenza”.

Nella foto: un momento del salvataggio di Mark Dickey in Turchia

