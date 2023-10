“COLTIVIAMO BELLEZZA” è un ulteriore momento programmato in continuità con le attività avviate a maggio con la “Festa della Biodiversità” realizzata nell’ambito del progetto ReCap Simeto, finanziato da Fondazione con il Sud. L’evento nasce per portare avanti il lavoro di riqualificazione delle aree verdi antistanti all’Ex Macello di Paternò, sito in Via Fonte Maimonide 119.

Le aiuole della zona in passato erano colme di cumuli di rifiuti e invase dalle erbacce. I soci del Presidio, le associazioni coinvolte e gli abitanti della zona hanno lavorato per mesi alla cura e alla manutenzione di quegli spazi, con lo scopo di valorizzarle, arricchendo di fiori e piante le aiuole. Grazie a un ricco calendario di appuntamenti, anche gli abitanti della zona e della cittadina di Paternò hanno collaborato per riqualificare la zona.

Lo scopo del Presidio e degli altri soggetti coinvolti nell’iniziativa è quello di incrementare il lavoro fatto, di promuovere momenti di incontro e confronto con la comunità e di coinvolgere nuove associazioni e cittadini nelle prossime attività.

“La manifestazione di sabato 21 ottobre, è il frutto dalla Festa della biodiversità organizzata con ReCap Simeto nel maggio scorso – dichiara il vicepresidente del Presidio Carmelo Caruso – e si inserisce nel percorso che questo gruppo di associazioni ha avviato per proporre un patto di collaborazione a lungo termine col comune di Paternò per la cura del verde dell’area interessata, proposta che presto sottoporremo anche formalmente agli enti interessati. Intanto quelle fatte finora, inclusa questa di sabato, sono prime azioni sperimentali di partecipazione e di coinvolgimento che proporremo

formalmente al comune perché siano il punto di partenza per una collaborazione reciproca a lungo termine. Per questo invitiamo tutta la comunità a partecipare e a dare il proprio contributo”.

La nuova giornata nasce per consolidare il progetto di cittadinanza attiva, promuovendo la cura del territorio da parte di tutti i cittadini ed è patrocinata dal Comune di Paternò e co-organizzata dal Presidio e dalle associazioni ViviSimeto, Cultura&Progresso, Mamme in Comune, PlasticFree, Leo Club Paternò, Agesci Paternò, M.A.S.C.I., Pronto Soccorso Neuropsicologico, A.P.AS. Paternò, Scout d’Europa, Chiosco “Le Salinelle” di Rosselli, Archeoclub d’Italia Sezione di Paternò.

L’evento di sabato 21 ottobre sarà dedicato alla pulizia e alla manutenzione delle aiuole, ma soprattutto alla piantumazione di nuove piante e si articolerà in due momenti: la mattina a partire dalle 9:30 e il pomeriggio a partire dalle 15:30.

Nella foto: la locandina della manifestazione

Redazione