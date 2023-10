Solidarietà da parte del mondo politico alla giornalista dell’Adnkronos, Elvira Terranova, oggetto di due intimidazioni nel giro di pochi giorni. Cinque giorni fa le è stato messo a soqquadro l’ufficio della redazione dove tiene le carte più importanti e ieri ha subito un tentativo di furto dell’auto che ha lo strano sapore di non essere “un tentativo di furto” . Solidarietà anche nei confronti degli altri colleghi della stessa agenzia, vittime di minacce come Elvira.

LA POSIZIONE DELLA LEGA. “Esprimo solidarietà alla giornalista Elvira Terranova – afferma Marianna Caronia, capogruppo delle Lega all’Assemblea regionale siciliana – al centro di inquietanti episodi che hanno i caratteri della intimidazione. Auspico che si faccia piena luce su questi fatti, ben consapevoli che non saranno gli atti di viltà a condizionare una professionista eccellente qual è Elvira Terranova”.

LA POSIZIONE DEL M5S. “Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime la massima solidarietà alla giornalista Elvira Terranova e alle giornaliste della redazione palermitana dell’Adnkronos, oggetto in questi giorni di deplorevoli episodi che hanno coinvolto sia la caposervizio che la redazione dell’agenzia di stampa”. “Siamo molto vicini – dice il capogruppo del movimento fondato da Beppe Grillo, Antonio De Luca – a Elvira Terranova e alle sue colleghe, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare a più riprese la grande professionalità e siamo certi che episodi del genere non cambieranno di una virgola il loro approccio al lavoro e alla puntuale e corretta diffusione delle notizie”.

Questi i post scritti su Facebook dalla cronista dopo le intimidazioni.

Ieri. “Ore 3.22. Squilla il cellulare. “La signora Terranova?”. “Sì”. “È la Polizia”. Per un attimo penso che si tratti dell’ennesimo blitz antimafia. Poi, la cruda realtà. “Siamo in via Lascaris. Davanti alla sua macchina. Hanno provato a rubarla. Ma sono scappati appena hanno visto la volante. Può venire e portare la chiave?”. La mia reazione: “Di nuovo?!?”. Esatto. Di nuovo. La prima volta il furto a maggio. La seconda venti giorni fa, nuova ‘visita’ nella mia auto senza riuscirci. E ora ancora. ‘Dissuasi’ solo perché una volante li ha notati mentre provavano ad accendere la macchina. Anzi, voglio ringraziare pubblicamente la Polizia. Gli agenti sono stati gentili e professionali. Tre volte in pochi mesi. E tre giorni fa il blitz notturno nella mia redazione. Che è stata messa a soqquadro. Ora mi sarei anche scocciata. Ve lo dico con tutto il cuore. Anche Basta”.

Cinque giorni fa. “Cari farabutti, che siete entrati nottetempo all’Adnkronos di Palermo mettendo a soqquadro tutta la mia redazione, esattamente cosa cercavate? Un grazie alla Polizia che è arrivata subito (grande Squadra mobile) e alla Scientifica”.

Da parte della redazione de L’Informazione la piena solidarietà alla collega Elvira Terranova e agli altri giornalisti dell’Adnkronos.

Redazione