“Sui termovalorizzatori da realizzare in Sicilia non c’è più un solo minuto da perdere. Fa specie che i rifiuti della nostra regione debbano essere smaltiti in Danimarca, come ormai avviene, al costo di circa 40 milioni di euro all’anno”.

Il gruppo della Lega presenta all’Assemblea regionale siciliana, per mezzo del suo deputato Salvo Geraci, sindaco di Cerda (Palermo) prende una netta posizione sullo smaltimento della spazzatura nell’Isola e con questo comunicato rilancia l’installazione degli inceneritori.

“Siamo al fianco del presidente Schifani – dice Geraci – per superare questa fase emergenziale che grava nelle tasche dei siciliani e lascia il fiato corto ai Comuni che pagano cifre astronomiche per lo smaltimento, vicine ai 300 euro a tonnellata”.

“Occorre lavorare intensamente – conclude il deputato leghista – per dotare la Sicilia di almeno due impianti di termovalorizzazione, e ciò dovrà avvenire rapidamente se vogliamo davvero parlare di riforma del settore con credibilità”.

Nella foto: un termovalorizzatore in Italia

Redazione