“Centotrentanove verbali amministrativi per violazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, sono stati elevati dalla Polizia Municipale di Catania, solo nelle ultime due settimane, in adempimento degli specifici indirizzi impartiti dal Sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore Porto, nell’ambito di un’intensa attività preventiva e repressiva in materia di corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani”.

Lo spiega l’Amministrazione comunale di Catania in una nota, in cui prosegue: “I controlli sul conferimento dei rifiuti, svolti da equipaggi del reparto ambientale della polizia locale, in abiti borghesi, hanno riguardato la contestazione immediata di 130 verbali amministrativi dell’importo di 330 euro per infrazioni commesse da cittadini catanesi e altri 9 dell’importo di 600 per violazioni commesse da utenti residenti in altri Comuni, per abbandono dei rifiuti sulla pubblica via con creazione, in alcuni casi, di vere e proprie mini-discariche.

Le vie maggiormente controllate dalla polizia municipale sono state: Via Archimede, Piazza Sciuti, Via al Carmine, Via Sisto, Via Grotte Bianche, Via Di Prima, Via Ventimiglia, Via Oberdan, Via Isaia Florio, Via Pagliari, Via Garibaldi, Viale XX Settembre, Via Luigi Sturzo, Via Fava, Via Franchetti, Piazza Eroi d’Ungheria, Via Durante, Via Etnea, Viale Mario Rapisardi, in Viale Nitta e Viale Biagio Pecorino.

Al fine di tutelare la salubrità dell’ambiente e il decoro urbano – conclude il comunicato – i controlli di polizia ambientale sulle aree maggiormente interessate dall’abbandono di rifiuti proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Nella foto: dei cumuli di rifiuti abbandonati in una via di Catania

Redazione