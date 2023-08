Si preannuncia una serata ricca di emozioni quella che vedrà protagonista domani sera, giovedì 17 agosto, alle ore 20.30, nell’incantevole Palazzo Vigo di Torre Archirafi a Riposto (Catania), il pianista e compositore Gabriele Denaro. Il concerto, organizzato dal Comune di Riposto con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e la Pro Loco di Riposto, vedrà esibirsi anche la talentuosa violinista lituana Augusta Zuokè.

“Siamo onorati di poter presentare nel nostro cartellone estivo un evento di questo livello – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Conosciamo la bravura del nostro concittadino Gabriele Denaro e della violista lituana Augusta Zuokè. Si tratta di un duo inedito, si esibiranno insieme per la prima volta. Siamo sicuri che il concerto riscuoterà un grande successo. Ringraziamo i due artisti che con grande generosità – conclude il primo cittadino – hanno deciso di regalare questo concerto alla nostra città”.

L’artista ripostese, che proporrà un proprio repertorio di musiche originali, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale attraverso brani unici e toccanti. Una musica inconfondibile e personalissima fondata sull’affascinante connubio tra una salda impostazione classico-romantica e improvvisi frammenti ‘genere colonna sonora’ che si evolvono in svariate soluzioni timbriche e melodiche.

La presenza coinvolgente della violinista Augusta Zuokè arricchirà ulteriormente la serata, creando un connubio sonoro straordinario in grado di toccare le corde più intime dell’animo. “E’ uno degli eventi di punta dell’estate ripostese – commenta comunale agli Eventi di Riposto Davide Palermo – Avere nella nostra città due artisti di questo livello ci gratifica molto. Le composizioni al pianoforte di Gabriele Denaro sono in grado di regalare sempre grandi emozioni e il violino di Augusta Zuokè è un elemento che arricchirà ulteriormente il concerto. Siamo certi – conclude Palermo – che ci sarà una grande partecipazione”.

Durante il concerto, presentato da Maria Grazia Bechini, saranno eseguiti anche alcuni brani omaggio a figure di spicco nel mondo della musica. Tra questi, “Melody” di Myroslav Skoryk e “La cura” di Franco Battiato. Anche l’omaggio a Ennio Morricone con “Al Maestro” permetterà di apprezzare l’arte di due grandi compositori contemporanei. La musica di Gabriele Denaro, spesso definita “musica per immagini”, è elogiata per l’alta qualità artistica e l’abilità nell’orchestrazione sinfonica.

I suoi brani evocano emozioni profonde e nei concerti la sua musica crea un legame empatico con il pubblico, portando a esperienze quasi catartiche. Nel 2011, l’album “L’attesa” ha rivelato il suo stile inconfondibile, posizionandolo tra le personalità più interessanti della musica contemporanea. Le sue composizioni, accessibili anche ai non addetti ai lavori, ricevono acclamazioni sia dal pubblico che dalla critica internazionale.

Augusta Zuokè è una violinista di grande talento e co-fondatrice della New Ideas Chamber Orchestra (NICO), un ensemble d’archi all’avanguardia noto per eseguire brani a memoria e integrare movimenti corporei minimalisti nelle performance live. Ha debuttato da solista e primo violino e ha studiato con rinomati professori, tra cui Boris Kuschnir e Helmut Zehetmair, presso istituzioni austriache di alto prestigio. La sua carriera è segnata da performance innovative e registrazioni in studi rinomati, che la pongono tra le figure più rilevanti nel panorama musicale contemporaneo.

Redazione