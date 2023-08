Prenderanno il via domani sera, martedì 8 agosto, alle ore 20,30, a Milo (Catania), i tre appuntamenti con il ‘Martedì al Mulino’, organizzati dalla locale Pro Loco in sinergia con la Consulta giovanile e con il patrocinio del Comune. Anche quest’anno l’attesa rassegna enogastronomica verrà ospitata al Vecchio Mulino di via Madonna delle Grazie, struttura risalente al 1300, tra i luoghi storici più amati nel piccolo comune pedemontano.

Gli ingredienti saranno anche quest’anno i vini locali, lo street food e la buona musica. Una vera e propria vetrina dell’enogastronomia locale molto appezzata, nelle precedenti edizioni, dai tanti visitatori.

Le altre due serate sono in programma il 22 e il 29 agosto. “Anche quest’anno puntiamo molto sugli eventi enogastronomici al Mulino – spiega Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo –. Insieme ai ragazzi della Consulta giovanile e a tutti soci della Pro Loco siamo riusciti negli anni a rivalutare quest’area storica, molto amata dalla comunità milese e dai turisti e visitatori. Le passate edizioni hanno confermato che questa scelta si è rivelata giusta. Siamo sicuri che anche quest’anno le tre serate del ‘Martedì al Mulino’ riscuoteranno successo”.

Nella foto: una sequenza di Martedì al Mulino della passata edizione organizzata a Milo (Catania)

Redazione