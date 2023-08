La “Notte Sacra” di Castiglione di Sicilia è un’occasione straordinaria per unire sacralità, arte, musica e cultura in una suggestiva cornice medievale. La manifestazione, che si svolgerà venerdì 4 agosto (inizio ore 21.00 sul sagrato della chiesa di san Benedetto con la benedizione del fuoco), è organizzata dalla Basilica di San Giacomo (Maria Santissima della Catena) in collaborazione con il Museo parrocchiale “Santi Pietro e Paolo” e la Fondazione “Regina Margherita”.

Giunto alla quarta edizione (tema “Testimonianza e la Vita”), quest’evento vuole offrire ai partecipanti un itinerario di fede tra chiese, piazze e vicoli caratteristici della città.

“La Notte Sacra, forma di turismo religioso- dichiara don Orazio Greco, parroco di Castiglione di Sicilia – promette di essere un’esperienza spirituale e culturale unica per immergersi nelle tradizioni religiose e artistiche di Castiglione di Sicilia. Esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato ed in particolare alla Fondazione Regina Margherita e alla presidente Carmen Castiglione”.

Nello stesso giorno, alle ore 22.30, la comunità di Castiglione accoglierà i Sacri busti reliquiari dei Fratelli Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo di Trecastagni, nella chiesa Sant’Antonio Abate. Dopo una breve processione nella Basilica della Madonna della Catena alle ore 23.30 sarà celebrata la Santa Messa. Le Sacre Reliquie saranno a disposizione della venerazione dei fedeli fino a lunedì 7 agosto.

“Saranno giorni di preghiera e di seria riflessione. – Conclude don Orazio. – La presenza delle Reliquie dei tre santi martiri ci vuole far comprendere come vivere la nostra fede nel contesto della società contemporanea. Invito i fedeli della zona e i pellegrini provenienti da altre località a partecipare perché questi giorni saranno un’opportunità di crescita nel cammino della vita cristiana e di rinnovamento spirituale”.

Redazione