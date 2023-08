Il 18 Agosto con inizio alle 21, il Coro Lirico Siciliano propone, in esclusiva, per il Teatro greco di Tindari il “LUCIO DALLA TRIBUTE” – Opera di contaminazione tra pop e lirica – un viaggio nell’universo musicale e poetico di Lucio Dalla con la direzione di Francesco Costa e l’Orchestra in residence e la partecipazione del Coro di voci bianche dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice” di Patti e dell’ccademia Music Art preparato da Coralie Camuti.

Proprio nell’incantevole càvea di Tindari, il grande cantautore bolognese nel 2005 decise di realizzare uno storico concerto – immortalato poi in dvd – nel quale reinterpretava in chiave sinfonico cameristica i suoi più grandi successi.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra prosegue in questa vera e propria opera di innovazione dedicando il recital alle sublimi melodie create da una leggenda della musica italiana la cui storia è legata indissolubilmente alla Sicilia e che saranno reinterpretate in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop grazie alle composizioni inedite di Corrado Neri e alla voce solista di Pierdavide Carone.

Una ricca maratona musicale quella che si vivrà tra le millenarie rocce sul golfo di Patti: 4/3/1943, Canzone, Anna e Marco, Caruso, Attenti al Lupo, Piazza grande, L’anno che verrà, Com’è profondo il mare, Futura, Tu non mi basti mai, saranno le colonne sonore con cui il genio Dalla ha impresso la sua memoria nell’eterna storia della canzone.

L’evento è realizzato in partenariato con il Parco archeologico di Tindari diretto da Anna Maria Piccione e con la Pro Loco di Tindari.

Nella foto: la storica esibizione di Lucio Dalla al Teatro greco di Tindari nel 2005

Redazione