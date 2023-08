“Alla maggioranza tutte le cariche dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Catania. Grave responsabilità del Partito Democratico”. Già dal titolo, la nota del gruppo consiliare del M5S (rappresentato dai consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio), non lascia spazio ad equivoci: nel capoluogo etneo è scoppiata una guerra tra il movimento di Conte e il Partito democratico. Se si aggiunge un attacco senza precedenti al segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, si potrà supporre che non sarà facile spegnere questo incendio divampato in un giorno qualunque di questo torrido inizio di agosto. Nel testo vengono i “perché” di questo epilogo che annuncia un’estate al calor bianco tra le due maggiori forze d’opposizione catanese.

“Come temuto – si legge nel comunicato del M5S – negli ultimi giorni, le cariche dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale sono andate tutte alla maggioranza. Come opposizione avremmo potuto ottenere una carica di garanzia democratica, ovvero una delle due Vicepresidenze, come prassi vorrebbe, ma il rifiuto del Partito Democratico di discutere e confrontarsi per scegliere ed esprimere insieme un nome di sintesi, a causa, pare, delle loro spaccature interne, ci ha precluso ogni possibilità di ricoprire ruoli di garanzia”.

“Il risultato è triste e preoccupante – seguita il gruppo pentastellato in Consiglio comunale -: 3 a 0 per la maggioranza e totale assenza di rappresentanza di genere”.

“La responsabilità – è scritto nella nota – è da attribuire al PD e in primis al segretario regionale Anthony Barbagallo che è riuscito, come accaduto in passato durante i tavoli progressisti, a impedire un reale confronto”.

“Rattrista – è scritto nel comunicato – che anche il capogruppo del PD Maurizio Caserta, espressione comune della coalizione progressista, si sia prestato a questo gioco fallimentare”.

“Riteniamo sia necessaria una maggiore serietà nell’affrontare un percorso comune, evitando ingerenze di capi e capetti. “L’opposizione è una cosa seria e Catania, in questo momento storico, ne ha più che mai bisogno”.

Nella foto: i consiglieri comunali di Catania, Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi

Redazione