Controlli nella spiaggia di San Vito Lo Capo da parte dei militari della capitaneria di porto di Trapani in collaborazione con i colleghi della delegazione di spiaggia di San Vito per contrastare l’occupazione abusiva non autorizzata dei tratti di spiaggia libera da parte dei concessionari.

La denuncia era stata fatta sui social da una donna che aveva raccontato come i concessionari sin dall’alba occupavano anche senza la presenza di clienti con ombrelloni, sedie, sdraio e asciugamani l’intera battigia impedendo l’utilizzo ai turisti e bagnanti dei tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione.

Per tutto il fine settimana i militari hanno eseguito controlli e garantito il rispetto delle norme previste nelle concessioni rilasciate dall’assessorato Territorio e Ambiente.

In questi mesi estivi se non si pagavano il costo di lettini e ombrelloni non era possibile usufruire della spiaggia.

Nella foto: la spiaggia di San Vito lo Capo invasa da lettini e ombrelloni dei concessionari privati (immagine Trapani Oggi)

Ansa