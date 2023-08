Nunzio Saitta, attualmente consigliere comunale di Bronte (Cattania), si è dimesso “per motivi personali” dalla carica di assessore alla Programmazione e Pianificazione urbanistica, Acquedotto e Rete Idrica, Sviluppo Economico, Politiche giovanili, Sport, Turismo, Eventi, Trasparenza, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale e Partecipate del Comune. Lo ha fatto attraverso una lettera inviata al sindaco Pino Firrarello.

“Dopo attenta valutazione personale, – scrive – ritengo opportuno rimettere la delega assessorile. Il mio impegno a sostegno di questa amministrazione rimarrà tale per continuare nella serena gestione della macchina amministrativa egregiamente guidata da Lei. Colgo l’occasione per ringraziarLa per aver avuto fiducia in me, ancora una volta, reputandomi all’altezza di deleghe tanto importanti, ancor più centrali oggi, che ci troviamo di fronte ad una sfida importante per lo sviluppo della nostra comunità: ottenere e utilizzare in maniera efficiente i tanti finanziamenti a disposizione, dal PNRR al FSC, dai fondi regionali alle royalties. Un doveroso ringraziamento va attribuito ai miei colleghi assessori, a tutto il consiglio comunale e ai colleghi di maggioranza in particolare, per il supporto e l’unione di intenti che hanno caratterizzato questo periodo. Infine, – conclude – ringrazio tutti i dipendenti comunali e in particolar modo quelli dei settori Sport, Turismo e Spettacolo, Sistema Idrico Integrato oltre che di tutti i componenti dell’Area Tecnica e dell’Area Urbanistica, per aver collaborato attivamente”.

Nella foto: l’ex assessore del Comune di Bronte (Catania), Nunzio Saitta

