“Il centrodestra che all’Assemblea regionale siciliana supporta il presidente Renato Schifani riprova senza alcun pudore a sanare gli abusi edilizi entro la fascia di 150 metri dal mare, dichiarati a inedificabilità assoluta”. Lo denuncia il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo, a proposito di questa norma “avanzata in Commissione Ambiente dell’Ars dal capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Il Partito Democratico – dice il segretario Pd – è contrario a qualsivoglia sanatoria o condono edilizio e di qualunque altra norma che preveda deroghe o salvataggi di immobili, ivi compresi quelli entro i 150 metri dalla costa”.

“La nostra – prosegue Barbagallo – è una posizione chiara, nota e non trattabile. Ci siamo opposti fermamente già nella scorsa legislatura ai colpi di mano di Musumeci. Non ci stupisce che in Sicilia il centrodestra che supporta Schifani ci riprovi senza alcun pudore nonostante le diverse pronunce della Corte Costituzionale in merito. Ci opponiamo, ci opporremo e lo faremo in ogni sede”.

