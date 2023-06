“Mentre Meloni taglia il futuro, noi ci tagliamo lo stipendio. Con le nostre restituzioni abbiamo comprato computer per le scuole: 198 in tutta Italia e ben 31 in Sicilia”. Lo dice il coordinatore del Movimento 5 Stelle alla Regione Sicilia, Nuccio di Paola.

“Sulla scuola pubblica non si taglia, ma si investe”, spiega Di Paola. Mentre Meloni dispone di accorpare gli istituti scolastici, soprattutto del Sud, noi del M5S doniamo 1 milione di euro dei nostri stipendi a circa 200 scuole pubbliche per acquistare dotazioni informatiche e per rendere più moderne le nostre scuole. Faccio i miei complimenti a tutti gli istituti scolastici, in particolare ai 31 istituti scolastici siciliani che hanno partecipato alla nostra iniziativa e che riceveranno le dotazioni informatiche”.

L’iniziativa è stata ufficializzata in queste ore dal presidente del M5S Giuseppe Conte ed è denominata Fare Scuola Digitale: la selezione è avvenuta sulla base dei progetti che le stesse scuole hanno presentato.

“Sappiamo bene che la nostra iniziativa – sottolinea Di Paola – non risolverà tutti i problemi delle scuole pubbliche italiane, ma dimostra che si può e si deve investire sulla scuola pubblica e sul futuro dei nostri giovani. In questi giorni, 198 scuole in tutta Italia stanno ricevendo circa 1700 computer portatili sulla base dei progetti che le stesse scuole hanno presentato. Ben 31 sono le scuole siciliane che riceveranno gli strumenti informatici che vanno da Trapani ad Acate, da Messina a Gela e così via. Un bel segnale concreto di attenzione ai nostri studenti”.

Ecco il dettaglio delle scuole che riceveranno le dotazioni informatiche grazie alle donazioni del M5S:

I.C. “Giovanni Verga” Canicattì Agrigento

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Naro Agrigento

Istituto Comprensivo Don L. Milani – plesso F. Cordova Caltanissetta

Istituto comprensivo Don Bosco Gela Gela Caltanissetta

Istituto Comprensivo Gela Butera Gela Caltanissetta

Istituto Comprensivo Giovanni Verga Gela Caltanissetta

Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo” Gela Caltanissetta

Liceo Scientifico e Linguistico “E. Vittorini” Gela Caltanissetta

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO SAN CATALDO San Cataldo (CL)

Scuola secondaria di 1° gr. “Dante Alighieri” Catania Catania

I.C.GALILEI-MAZZINI Grammichele Catania

IPS Federico II di Enna Enna Enna

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA Barcellona Pozzo Di Gotto Messina

19° IC “EVEMERO DA MESSINA” Messina

Istituto Comprensivo San Filippo del Mela San Filippo Del Mela Messina

I.c. Luigi Pirandello Cerda Cerda Palermo

ICS MARGHERITA DI NAVARRA Monreale (Pioppo) Palermo

Direzione Didattica Rosolino Pilo Palermo Palermo

I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza” Palermo

Ics giotto-cipolla Palermo

ICS MANZONI IMPASTATO Palermo

Istituto Comprensivo Statale “Cap. Puglisi” Acate Ragusa

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PIRANDELLO” Comiso Ragusa

I.C. “G. ROGASI” Pozzallo Ragusa

CPIA Ragusa

Istituto comprensivo Portella della ginestra Vittoria Ragusa

Istituto professionale di Stato “Pasquale Calapso” di Siracusa

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA PARDO” Castelvetrano Trapani

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A INDIRIZZO MUSICALE “A. DE STEFANO” Erice Trapani

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GARIBALDI-G.PAOLO II” Salemi Trapani

ISTITUTO COMPRENSIVO GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO Trapani.

