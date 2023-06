A Riposto (Catania) la storica ciminiera, importante simbolo della città, tornerà a splendere. Sono stati consegnati gli interventi di messa in sicurezza della struttura dell’ex stabilimento vinicolo di via Cavour, da anni ormai a rischio crollo.

Le profonde lesioni lungo l’intero impianto avevano reso necessaria l’interdizione permanente dell’area sottostante per ragioni di sicurezza. Le condizioni dell’immobile, sottoposto a tutela dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, erano rimaste precarie per anni.

Oggi finalmente l’avvio dei lavori di ristrutturazione che si concluderanno tra sei mesi. “Finalmente, dopo una complessa situazione andata avanti per anni, inizieranno i lavori che permetteranno di conservare un importante simbolo della nostra città – commenta il sindaco di Riposto Davide Vasta – Un intervento necessario anche e soprattutto per garantire l’incolumità pubblica, viste le pessime condizioni in cui versa la ciminiera. Ringrazio, a tal proposito, per il contributo finanziario l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e i proprietari dell’immobile e, per il lavoro svolto egregiamente, i nostri dipendenti comunali”.

Redazione