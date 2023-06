Al Convegno della Cisl sul Ponte sullo Stretto “negato un intervento all’ex sindaco di Messina Renato Accorinti”. A denunciarlo è proprio l’ex primo cittadino, da sempre contrario all’infrastruttura che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria: “A Messina – dice Accorinti – sulla nave traghetto Elio saranno ospiti il ministro delle Infrastrutture Salvini, i due presidenti della Regione Calabria e della Regione Siciliana, tutti a parlare di Ponte senza dare alcuna possibilità di poter sentire una versione diversa dalla loro vecchia narrazione”.

“Ho chiesto ufficialmente – spiega Accorinti – di poter intervenire nei modi e nei tempi da loro stabiliti e mi è stato negato. Per l’ennesima volta, è evidente, la mancanza di rispetto, trasparenza e democrazia nel non dare spazio e ascolto a tutte le parti in causa”.

Nella foto: l’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti

Redazione