Un altro importante passo avanti per valorizzare le bellezze naturali ed architettoniche di Militello Val di Catania eletto nel 2022 “Borgo più bello della Sicilia” e inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”.

E’ stato sottoscritto presso l’ex Monastero dei Benedettini il protocollo d’intesa fra il Comune e l’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (Aigae) per promuovere il “turismo esperienziale” e valorizzare il territorio attraverso l’escursionismo.

Presenti il sindaco Giovanni Burtone, l’assessore al Turismo Gemma Barone, il coordinatore regionale dell’Aigae Nanni Di Falco, la guida ambientalista escursionistica locale Giuseppe Biacco e altre guide provenienti da tutta la Sicilia.

Ricordiamo che Militello fa parte del distretto Sud-Est della Val di Noto, in quanto ricco di un patrimonio di inestimabile valore: le sue chiese e i suoi palazzi barocchi sono stati ricostruiti dopo il sisma del 1693.

Giuseppe Biacco dichiara che con questo “protocollo” inizia un percorso di collaborazione al fine di “promuovere il territorio attraverso il turismo a passo lento con l’obiettivo di preservare soprattutto le Cascate dell’ Oxena e la Valle del Loddiero”.

Negli ultimi anni c’è stato un incremento del turismo naturalistico. Nanni Di Falco manifesta la sua soddisfazione per la collaborazione fra l’Aigae e l’Amministrazione locale, “di fondamentale importanza per far conoscere un’area interna come questa”.

L’assessore al Turismo evidenzia l’importanza dell’accordo che “permetterà di promuovere il territorio”. Gemma Barone aggiunge l’importanza del turismo naturalistico sempre più in crescita, sia in Italia che all’estero.

Il primo cittadino Giovanni Burtone ricorda come le Cascate dell’Oxena rappresentino “una perla naturalistica di rara bellezza da salvaguardare e da tutelare, un bene della comunità di cui i cittadini hanno preso consapevolezza”.

Il protocollo d’intesa, aggiunge Burtone, è importante: “Gli escursionisti sono soggetti particolarmente sensibili nel salvaguardare l’ambiente e avranno il compito di valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche del nostro territorio”.

La guida ambientalista Pierfilippo Spoto (proveniente da Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento) sottolinea come “le guide lavorino spesso in posti meno conosciuti e marginali, che nascondono delle eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche che bisogna far conoscere”.

Giuseppe Russo