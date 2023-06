Torna a splendere il Cine Teatro Rex di Giarre (Catania9, riaperto al pubblico nel fine settimana scorso dopo circa due anni. La struttura, di proprietà comunale ma affidata in gestione all’associazione culturale ArchiDrama, a seguito di un bando pubblico, è stata oggetto di importanti interventi di restauro, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, realizzati in parte con un contributo dell’assessorato dei Beni culturali Regione Siciliana, intercettato da ArchiDrama nell’ambito dell’avviso pubblico “Teatri di Sicilia”, e in parte con risorse dello stesso gestore.

Nei giorni scorsi il parere favorevole alla piena agibilità, rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza alla prima convocazione, ha consentito la riapertura dello storico teatro. A tagliare il nastro, prima dell’inizio dello spettacolo “Fiat voluntas dei” con protagonista Gino Astorina, il presidente di ArchiDrama Alfio Zappalà, il sindaco di Giarre Leo Cantarella, l’assessore allo Spettacolo e al Patrimonio Giuseppe Cavallaro, insieme all’assessore alla Cultura Tania Spitaleri e all’assessore alle Politiche scolastiche Antonella Santanoceto, e anche all’ex sindaco Angelo D’Anna e all’ex assessore alla Cultura e Spettacolo Patrizia Lionti che, nel 2019, avviarono le procedure per l’affidamento del teatro.

“Si è finalmente rialzato il sipario del Cine Teatro Rex di Giarre dopo un lungo intervento di restauro e valorizzazione della struttura – spiega Alfio Zappalà – E adesso parte la valorizzazione sul piano delle attività. È un progetto che naturalmente ha un’impronta innanzitutto culturale. L’agorà della città torna ad essere lo storico cinema comunale, oggi cineteatro comunale. E noi siamo lieti, come associazione culturale che da oltre un decennio opera nel territorio, di aver dato un contributo affinché ciò avvenisse. In realtà questa non è l’inaugurazione bensì l’apertura delle attività con l’inizio delle rappresentazioni che erano già in programmazione. L’evento vero e proprio – conclude Zappalà – in accordo con l’amministrazione comunale, sarà realizzato a settembre con l’inizio della nuova stagione teatrale”.

All’inaugurazione di settembre, occasione per raccontare alla città la nascita del progetto e gli interventi realizzati, sarà presente anche un rappresentante della Regione Siciliana. “Questo è un patrimonio culturale della nostra città – dichiara Leo Cantarella – C’è qualche carteggio che testimonia il passaggio qui di Angelo Musco. Me lo disse il nipote. Per me oggi è un momento di grande gioia perché si riconsegna un bene che appartiene a tutti i giarresi. Prometto – conclude il primo cittadino – che a settembre ci sarà un’apertura con il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole e di tutti i cittadini”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Spettacolo e al Patrimonio. “La sinergia tra pubblico e privato, date le grandi difficoltà degli enti locali – dichiara Giuseppe Cavallaro – è diventata fondamentale per poter rendere fruibili le strutture comunali di grande interesse. Il Cine Teatro Rex ha una particolare importanza sia perché è l’unico teatro comunale fruibile di Giarre – conclude l’assessore – sia perché fa parte della storia della nostra città, dato che la sua nascita è antecedente alla Seconda guerra mondiale”. Il frutto di questa proficua sinergia tra pubblico e privato mette le basi per un rilancio culturale e sociale della città.

Redazione