Su richiesta dei presidenti della Società Giarrese di Storia Patrie e Cultura, dei Lions Club di Giarre e Riposto e della Fidapa di Giarre e Riposto, giovedì 22 giugno sarà conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Giarre (Catania) alla professoressa Anna Castiglione.

Il Consiglio comunale di Giarre ha accolto la richiesta delle associazioni, riconoscendo gli alti meriti culturali e sociali della professoressa Castiglione, da sempre attiva sul territorio e per molti anni docente di Lettere nei due Licei giarresi, il Liceo classico ‘M. Amari’ e il Liceo scientifico ‘Leonardo’, “trasmettendo agli studenti la voglia di conoscenza, la curiosità per la ricerca e il sapere, nonché l’amore per la bellezza”.

La cittadinanza onoraria, onorificenza concessa per il riconoscimento di particolari meriti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico, sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

“La cittadinanza onoraria – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo – è l’attestato di stima e di gratitudine che il Consiglio comunale di Giarre, a nome di tutti i cittadini, riconosce alla professoressa Anna Castiglione. Una testimonianza del grande valore sociale, culturale e pedagogico del ruolo svolto in qualità di docente che, per lungo tempo, ha formato molte generazioni di giarresi. Non solo. La professoressa Castiglione è stata ed è ancora protagonista del dibattito culturale a Giarre e nel comprensorio. È per noi – conclude Barbagallo – un orgoglio proporre e deliberare la cittadinanza onoraria”.

Dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo Amari di Giarre, Anna Castiglione si è laureata in Lettere classiche, presso l’Ateneo catanese con 110/110 e lode, con una tesi seguita dal celebre critico letterario Prof. Carlo Grabher su Vittorio Betteloni (poeta del realismo ottocentesco).

Dal 1959 ha insegnato Lettere, prima nella Scuola Media di Riposto, poi all’Istituto Tecnico Industriale Statale di Giarre e, infine al Liceo Scientifico Leonardo di Giarre e al Liceo classico Amari di Giarre.

Sarà il primo cittadino Leo Cantarella, dopo l’approvazione del Consiglio comunale, a conferire l’onorificenza nel corso di una cerimonia. “Ritengo che la cittadinanza onoraria alla professoressa Anna Castiglione sia un atto dovuto per l’importante ruolo svolto nella formazione culturale di tante generazioni di giarresi – commenta il sindaco Leo Cantarella – e per aver contribuito ad innalzare il dibattito culturale cittadino. È solo un piccolo segno di gratitudine della città di Giarre per tutto quello che ha fatto in tanti anni”.

Nella foto: la professoressa Anna Castiglione

